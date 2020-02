OL : Pierre Ménès éloigne dangereusement les Gones de la C1

true

L’OL n’avance plus. Il semble ainsi déjà loin le temps où les Gones surfaient sur une dynamique positive en début d’année, après un échec à Nice dimanche (1-2) et un piètre match nul devant le SC Amiens mercredi à domicile (0-0).

Pierre Ménès a décrypté la prestation d’ensemble des Gones, qui ont manqué de percussion dans le domaine offensif pour déverrouiller le cadenas picard. Le manque chronique de régularité qui découle dans les résultats est dommageable dans la course à la Ligue des champions.

« À force de perdre des points… »

« C’est du Groupama Stadium qu’est venue la déception du soir. Alors c’est sûr, Gurtner a fait un grand match. Mais il faut reconnaître qu’Amiens a aussi eu des opportunités et que Lopes a dû s’employer, a-t-il analysé sur son blog. Dans la situation et le besoin urgent de points de l’OL, c’est presque intolérable d’en perdre deux à domicile face à des Amiénois si mal en point depuis des semaines. On retrouve cette irrégularité chronique dans les performances des Lyonnais, qui dure depuis trop longtemps, quel que soit l’entraîneur en place sur le banc. A force de perdre des points, la course à la Ligue des Champions va devenir de plus en plus compliquée pour les Rhodaniens. »