OL : Pierre Ménès juge les débuts de Guimaraes

true

Deux titularisations pour des chocs de très haut niveau contre la Juventus Turin (1-0) et l’ASSE (2-0), deux victoires : Bruno Guimaraes n’a pas raté ses débuts avec l’OL. Le milieu brésilien, recruté cet hiver, s’impose déjà comme un maillon fort des Gones. En tout cas, il s’est déjà mis Pierre Ménès dans la poche…

« Il fait forte impression. Johan Cruyff disait que le plus dur au foot, c’était de jouer simplement et il en est l’incarnation parce que ce qu’il fait avec la balle n’est pas extravagant. Il prend très peu de risques au niveau du dribble, du jeu long, dans les intervalles. Par contre, il donne toujours le ballon dans le bon tempo, vers l’avant. Ce sont des petites passes de 10-15 mètres qui font toujours avancer l’équipe. »

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Et puis, ça a le double avantage d’enlever Tousart de ce rôle de sentinelle dans lequel il était trop mièvre au niveau de la relance alors que là, un petit peu plus haut sur le côté droit, il apporte plus de densité ; et ça a aussi le mérite de décharger Aouar des tâches défensives pour se concentrer sur l’attaque. Donc, c’est quelqu’un qui bonifie les autres. C’est un maillon déjà très important dans l’effectif lyonnais. »