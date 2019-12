OL : pour Dugarry, les Gones ont bien cherché cette saison noire

true

Depuis dimanche, la saison de l’OL vire au cauchemar après les graves blessures de Reine-Adelaïde et Depay. Mais pour Christophe Dugarry, c’est presqu’une conséquence logique des mauvais choix faits par Jean-Michel Aulas.

Un entraîneur viré, une place en milieu de tableau de L1, une qualification pour les 8es de finale de la C1 arrachée dans les dernières minutes, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde out jusqu’à la fin de la saison… La saison de l’Olympique Lyonnais est des plus moroses. Mais pour Christophe Dugarry, c’est tout sauf une surprise.

« Je ne la sentais pas cette saison. Quand tu travailles mal, que tu prends des décisions pour des mauvaises raisons, ça se retourne contre toi. C’est logique. Après, ce coup du sort avec les blessures de Memphis et de Reine-Adélaïde, c’est la faute de personne. Deux croisés sur deux de tes trois meilleurs joueurs, c’est un truc incroyable et improbable… L’OL est récompensé du mauvais travail effectué depuis trop longtemps. »

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Le football répond de manière cruelle. La sanction est là pour Lyon. Même si tout n’est pas encore ultra-négatif. Mais on sent que l’atmosphère est pesante. Je suis triste pour ce club qui m’a fait rêver. Les choses ne vont plus. L’OL régresse d’année en année. En plus, Lyon propose de moins en moins un beau football. C’est un club qui doit faire mieux, qui doit proposer autre chose en termes de jeu. »