OL, PSG – Mercato : Leo Dubois ne ferme pas complètement la porte…

Interrogé sur son avenir par « Le Progrès », Léo Dubois (OL) assure ne pas avoir été bouleversé par l’intérêt du PSG mais…

En quête d’un latéral droit, le Paris Saint-Germain regarde à l’étranger mais également en Ligue 1. Il faut dire que le club de la Capitale a aussi besoin de joueurs formés localement afin d’inscrire 25 joueurs pour la prochaine Ligue des Champions. Forcément, au niveau des défenseurs, ils ne sont pas nombreux à avoir le niveau PSG mais Léo Dubois (OL, 25 ans), international tricolore, peut faire partie du casting.

Lancé par « Le Progrès » sur la rumeur l’envoyant à Paris, Léo Dubois a livré son avis… Sans trop se livrer quitte à intimer le doute sur sa volonté réelle de rester chez les Gones : «Ça ne m’a pas du tout bouleversé. Mon seul objectif était de bien me préparer. Rester longtemps à Lyon ? Tout se passe bien, j’aime bien la ville. On verra, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je me sens bien ici».

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024, l’ancien capitaine du FC Nantes vient tout juste d’ouvrir un glacier dans la Capitale des Gaules. Preuve qu’il se sent quand même bien là où il est aujourd’hui…