OL, PSG – Mercato : les Gones avancent bien dans le dossier Mamadou Sakho

A la recherche d’un renfort défensif d’expérience pour stabiliser son axe central, l’OL a coché le nom de Mamadou Sakho. L’ancien capitaine du PSG est souhaité par Rudi Garcia pour apporter son statut d’international qui serait forcément précieux aux Gones.

Mais avec ses expériences en Angleterre depuis plusieurs années, Mamadou Sakho évolue désormais dans une sphère financière qui n’est pas simple à appréhender. Pourtant, les choses iraient dans le bon sens.

INFO #Mercato : Les discussions avancent bien entre Mamadou Sakho et l’#OL : le joueur est intéressé et Crystal Palace vendeur. Reste désormais à tomber d’accord sur les conditions financières du transfert (montant du transfert et salaire). pic.twitter.com/cbI6tjq8vQ

— Patrick Juillard (@PatrickJuillard) June 19, 2020