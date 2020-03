OL : Quillot va dans le sens de Le Graët, Aulas annonce ses doutes

true

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a pas caché ses interrogations alors que le duo Le Graët – Quillot a formulé une nouvelle possibilité.

Si la Ligue 1 est encore paralysé par l’épidémie de coronavirus sans avoir de visibilité sur sa reprise, ces questions agitent régulièrement le débat, notamment du côté de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL est en première ligne pour réagir sur le sujet.

Plus tôt dans la journée, Noël Le Graët estimait qu’il était tout à fait possible de voir la Ligue 1 s’achever mi-juillet. Possibilité confirmée par Xavier Thuilot. « C’est une option tout à fait possible. Lors du dernier conseil d’administration de la Ligue, qui s’est tenu mardi, deux possibilités ont été évoquées : une fin de saison le 30 juin ou mi-juillet. Cette option de la mi-juillet fait aussi partie des suggestions des ligues européennes concernant le calendrier. »

Sauf que cette option n’est visiblement pas du goût de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL, via son compte Twitter, n’a pas mis longtemps à répondre en mettant en doute cette hypothèse pour plusieurs raisons. « Est-ce possible ? Contrats à temps : joueurs libres, stade et infrastructures occupés, congés payés, match UEFA, JO ? », a tweeté le boss lyonnais.