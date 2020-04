OL : Rafael pose ses conditions pour l’après-Covid-19

true

Le latéral brésilien de l’OL Rafael a expliqué qu’il faudrait des vacances aux joueurs entre la fin de la présente saison et la suivante.

Les dirigeants du football mondial se cassent la tête actuellement pour définir un calendrier cohérent une fois que le monde sera sorti de la crise sanitaire. La plupart des scénarios prévoient de terminer la saison 2019/20 et d’enchaîner presque directement avec la suivante. Pour Rafael, ce ne serait pas possible.

Le latéral brésilien de l’OL a expliqué pourquoi dans les colonnes du Progrès : « On va jouer tous les trois jours ? Jusqu’à quand ? On va finir ce championnat et commencer l’autre presque tout de suite ? J’estime qu’on a droit à de vraies vacances pour se libérer la tête. En ce moment, ce ne sont pas des vacances. Là, je suis chez moi, je ne fais rien, je ne peux pas sortir en famille, avec les amis, on essaie juste de se protéger ».

Si les joueurs mettent leur grain de sel, ce qui est légitime puisque ce sont les principaux acteurs, on n’est pas prêt de revoir des matches de football dans des stades pleins !