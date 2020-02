OL – RC Strasbourg (1-1) : Lopes pousse un coup de gueule et envoie valdinguer les Coupes

true

C’est un Anthony Lopes très remonté qui s’est présenté devant les médias après le nul concédé à domicile contre Strasbourg (1-1). Le gardien de l’OL, qui a failli encaisser un deuxième but à trois minutes du coup de sifflet final, a rappelé que l’objectif numéro un était de se qualifier pour la Champions League, pas de remporter une Coupe de la Ligue dont il jouera la finale contre le PSG.

« Si tu gagnes une coupe, tu ne joues pas la Ligue des Champions, et nous on a l’objectif de jouer la Ligue descChampions. Et ça ne passera que par le podium. Aujourd’hui on est 10e, il va falloir faire les choses bien et le plus rapidement possible pour enclencher une série positive. »

« Notre performance aujourd’hui n’est pas suffisante pour gagner le match, juge Lopes. En menant 1-0, il aurait fallu se créer plus d’occasions, mais on n’a pas su le faire. (…) Je ne pense pas que la confiance soit impactée, mais le classement était sur les télés après le match et j’ai vu certains visages touchés. Maintenant, c’est à nous de ramener l’Olympique Lyonnais où il doit être. »