OL, Real Madrid – Mercato : Aulas valide le rêve de Rayan Cherki

true

Alors que Rayan Cherki avoue rêver du Real Madrid, Jean-Michel Aulas se frotte déjà les mains de sa future belle vente à l’OL.

« Quel est mon club de rêve en dehors de l’OL ? Le Real ». Dans une pastille publiée sur sa chaîne Youtube, l’Olympique Lyonnais a publié une interview ping-pong de Rayan Cherki qui a fait beaucoup parler. On le sait désormais : la nouvelle pépite des Gones (16 ans) n’a d’yeux que pour le club de Zinédine Zidane et de Karim Benzema.

JMA, un « like » qui va faire beaucoup parler

Une réponse forte qui ne gêne pas le moins du monde Jean-Michel Aulas. Sur Twitter, le président de l’OL a en effet liké le tweet de l’interview de Cherki et sa réponse forte sur la Maison blanche. Cette prise de position n’est pas vraiment surprenante de la part du dirigeant, lequel n’a jamais fermé la porte des plus grands clubs à ses meilleurs joueurs. Une tweet qui risque néanmoins d’irriter certains fans, lesquels reprochent déjà à JMA d’être plus intéressé par l’EBITA d’OL Groupe que par les résultats sportifs.

Rappelons quand même que Rayan Cherki, 16 ans et 12 matches professionnels à son actif, est encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2022. Le natif de Pusignan, dans la banlieue de Lyon, dispose d’ailleurs du plus gros contrat jamais offert à un jeune à l’OL. Il faudra banquer pour l’arracher à Jean-Michel Aulas…