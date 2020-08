OL, Real Madrid – Mercato : Juninho voudrait faire revenir Mariano !

true

L’OL ferait partie des clubs intéressés pour un transfert de Mariano, qui n’entre plus vraiment dans les plans du Real Madrid.

Mariano Diaz fait partie des joueurs susceptibles de quitter le Real Madrid cet été. Depuis son retour au bercail, l’attaquant passe le plus clair de son temps sur le banc. Ça a été le cas cette saison. Zinédine Zidane a privilégié l’option Karim Bznzema en pointe, avec Luka Jovic en doublure du Français, le plus souvent.

Séville, Leipzig et la Roma aussi sur le coup

Dans ce contexte, un départ de Mariano est envisagé. Et selon OK Diario, quatre clubs sont intéressés par le joueur : le RB Leipzig, l’AS Rome, le FC Séville et l’OL, où Mariano n’a laissé que de bons souvenirs après sa bonne saison en 2017-18. En cas de départ de Moussa Dembélé, l’option serait privilégiée par Juninho. Mais la concurrence s’annonce rude sur le dossier.