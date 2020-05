OL : Rémi Garde prêt à revenir chez les Gones ?

true

Bien qu’il ne soit pas officiellement candidat au poste d’entraîneur, Rémi Garde ne serait pas contre un retour à l’OL.

Si l’actualité de l’OL a beaucoup tourné autour de la décision de la LFP d’entériner le classement actuel et de, peut-être, priver le club d’une première qualification européenne depuis 1997, l’avenir de Rudi Garcia n’a toujours pas été remis en questions. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le coach rhodanien n’a pas atteint l’objectif fixé. Pas franchement aidé non plus par l’arrêt prématuré de la saison pour cause de Covid-19.

S’il venait à quitter le club ou être limogé, Rudi Garcia devra être remplacé… Et un ex-coach de Lyon, apprécié des supporters, ne dirait pas forcément non à un retour : Rémi Garde. Entraîneur de l’équipe entre 2011 et 2014, vainqueur des deux derniers titres de l’OL en 2012 (Coupe de France, Trophée des Champions), l’ancien coach de l’Impact de Montréal a été lancé sur un éventuel retour au club dans l’émission « OL Night System » mercredi soir.

Voici sa réponse : « C’est toujours difficile de répondre à une telle question. Il faut beaucoup de paramètres pour que cela se produise. Je suis parti de l’OL et je m’en suis expliqué. Je n’avais rien contre l’OL et les personnes qui travaillaient à ce moment-là. C’était une réponse à une situation personnelle. Cela avait été plus ou moins bien pris à l’époque. Mon amour de l’OL est toujours le même depuis mon enfance. Je dirais donc pourquoi pas revenir à l’OL. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Je ne postule en rien. Je ne suis pas fâché avec l’OL ».