OL : Rémi Garde va retrouver un banc de touche

Si l’on en croit un média belge, Sud Info, l’ancien entraîneur de l’OL, Rémi Garde, devrait retrouver un banc de touche au Standard de Liège.

Plusieurs mois déjà qu’il attend la possibilité de retrouver les terrains. Lui, c’est Rémi Garde, ancien joueur et entraîneur de l’OL, au chômage technique depuis son licenciement de l’Impact Montréal au Canada il y a plusieurs mois. Si le nom de Garde est parfois revenu dans certains clubs, comme le veut le mercato…, il semble que sa prochaine destination soit désormais connue.

En effet, et si l’on se fie au média belge Sud Info, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal devrait arriver au Standard de Liège et succéder à Michel Peud’homme. « La direction du Standard va – selon nos informations – finalement se tourner vers Rémi Garde (54 ans), qui fut auparavant le T1 de Lyon (2011-2014), Aston Villa (2015-2016) et l’Impact Montréal (2018-2019). »

Garde au Standard, c’est déjà un voeux souvenir puisqu’il avait failli s’engager avec Liège il y a trois ans, ayant même visité les installations avant d’être coiffé au poteau par un autre technicien. Ce serait cette fois la bonne.