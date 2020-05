OL : reprise de la L1, le combat d’Aulas perdu d’avance ?

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas espère encore que la Ligue 1 redémarrera. « Injouable » selon Jérôme Alonzo.

L’OL ne sera pas européen la saison prochaine à moins qu’il ne remporte la Coupe de la Ligue contre le PSG, ou la Ligue des champions, et Jean-Michel Aulas ne désarme pas : pour lui, la saison de L1 peut encore repartir, comme c’est le cas dans d’autres pays européens.

@OL @LFPfr @Sports_gouv ce serait formidable de s’aligner sur tous les autres pays Européens, cela donnerait une vraie chance au Psg et à l’OL de disputer les phases finales de C’s League , et cela éviterait de continuer à dire faussement que j’étais pour une année blanche ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 19, 2020

Mais selon Jérôme Alonzo, Aulas agit en pure perte. « La question n’est pas de savoir comment ça se passe en Allemagne ou ailleurs, a réagi l’ancien gardien dans l’émission L’Equipe du Soir. Ici, en France, le gouvernement a décidé d’arrêter, il n’y a donc pas de débat à avoir. »

Et à Alonzo d’ajouter : « L’UEFA a fixé des délais et le timing est injouable. Aujourd’hui, on ne pourrait plus finir dans les délais. On ne va pas reprendre le 15 juillet pour finir début août ! »