OL : reprise de la L1 ou saison blanche, indemnisation… ce qu’Aulas réclame au Conseil d’Etat

true

Ce jeudi, le Conseil d’Etat va examiner la demande du président de l’OL, Jean-Michel Aulas, concernant la reprise du championnat de France.

Ce jeudi à 14h, le Conseil d’Etat examinera le recours présenté par Jean-Michel Aulas pour faire reprendre le championnat de France. Le site olympique-et-lyonnais.com a mis la main sur le document officiel présentant les doléances du président de l’OL. Et celles-ci ne sont pas aussi limpides qu’on pourrait le croire…

En effet, « JMA » n’a pas renoncé à son idée de saison blanche ! Ce qu’il veut en priorité, c’est que le championnat aille à son terme. Et si jamais la justice s’y oppose, il voudrait qu’elle déclare 2019/20 nulle et non avenue ! Le but étant, bien évidemment, de permettre aux Gones de jouer la prochaine Champions League, même si Aulas se défend de ne penser qu’à son club dans son combat.

Plus fort encore : le dirigeant rhodanien veut que la Ligue l’indemnise pour tous les frais occasionnés par ces actions ! Il attend 3.000€ mais aussi 1.000€ par jour si la LFP met plus de deux semaines à appliquer la décision rendue le Conseil d’Etat…