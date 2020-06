OL : rêve, injustice, communication…la dernière sortie musclée d’Aulas

true

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, est une fois encore revenu sur l’arrêt selon lui prématuré de la Ligue 1 ces dernières semaines.

Il est donc dit qu’il ne s’arrêtera pas. Et qu’on entendra encore plusieurs semaines Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, nous rappeler à quel point l’arrêt de la Ligue 1 était d’une stupidité sans nom. Pour le football français bien entendu…Au travers d’un long entretien à Francetélévisions, JMA en a donc remis une couche. Revenant sur tous les dossiers chauds du moment.

La Ligue des Champions

« On espère que le mauvais sort, pour ne pas dire l’injustice, qui s’est acharné sur nous fédérera à l’extrême les équipes. C’est vrai que nous ne sommes qu’à quatre matches d’une victoire en Champions League. Tout le monde a le droit de rêver, même ceux qui ont été brimés par des décisions injustes. Croisons les doigts et rêvons. »

La reprise

« Au Groupama Stadium, les filles ont recommencé à s’entraîner. Les garçons s’entraînent depuis une quinzaine de jours maintenant. Toutes les contraintes, qui entouraient cette reprise, sont en train de tomber comme elles sont tombées pour tous les pays d’Europe. C’est aussi une période difficile à vivre parce que j’ai le sentiment que le football français a fait la plus grosse erreur de son histoire. Mais c’est aussi une période passionnante parce que la vie reprend, il fait beau, les pelouses sont merveilleuses et les joueurs sont tellement heureux de reprendre qu’on ne peut pas ne pas participer à cette euphorie. »

L’attachement à l’OL

« J’ai aujourd’hui toutes les fonctions qui me permettent de jouer un rôle positif. Sauf quand un certain nombre n’entend pas mes propositions. Ma fonction n’est pas de lâcher l’Olympique lyonnais aujourd’hui mais de continuer à contribuer sur le plan européen, international et surtout sur le plan français à aider ceux qui peuvent en faire un métier. Moi je ne souhaite pas en faire un métier, je ne suis ni un politique, ni quelqu’un qui veut s’investir à plein temps dans la gestion du football. »

La communication

« On est toujours trahi par, soit sa communication, soit ceux qui l’exploitent. Aujourd’hui je vais m’employer à rectifier ce qui a pu être dit parce que souvent il a été dit des choses qui sont erronées. Je lisais dernièrement dans un grand journal sportif que j’étais le seul à avoir défendu ma position. On découvre aujourd’hui que c’est la France qui est la seule à défendre sa position au sein de l’UEFA. D’ici quelques temps, tout le monde reviendra sur terre. On saura qui a dit la vérité et, surtout, qui a défendu l’intérêt général. »