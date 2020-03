true

Daniel Riolo n’a pas été emballé par le recrutement estival mené par l’OL au moment de l’arrivée de Juninho l’été dernier. Ses flops le font comprendre…

Après avoir débattu des « top » recrues de Ligue 1, Daniel Riolo a disserté sur ses flops jeudi soir dans l’After Foot. L’occasion de se rendre compte que le polémiste n’avait qu’assez peu goûté le Mercato d’été mené par l’OL puisqu’il cite trois Gones dans ses cinq couacs… Et va même jusqu’à retirer le seul Stéphanois de sa liste.

« J’ai mis Andersen en 1 évidemment, Koné, Cabaye quand même… Bon, si vous voulez, on le retire. Après, j’ai mis « frangipane » (Mauripan, de l’AS Monaco, NDLR) et Thiago Mendes. Le Brésilien est un joueur que j’ai adoré à Lille et qui pour moi à les moyens d’être très fort mais qui est tombé dans un contexte et montre des travers dans sa personnalité qui ne se voyait pas. J’ai l’impression qu’il y a une prise de boulard », a-t-il expliqué.

Il est vrai qu’en terme de rapport qualité des performances – prix, Joachim Andersen – plus important transfert jamais réalisée par Lyon (26 M€ + 4 M€ de bonus) – est d’assez loin la plus grosse déception…