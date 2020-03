OL : Rudi Garcia a ramené à Lyon une idée de génie de l’OM

true

Maxwel Cornet en piston gauche : l’idée avait surpris mais elle avait remarquablement fonctionné lors du dernier OL-Juventus (1-0). Rudi Garcia a fait redescendre d’un cran l’ancien messin, qui évoque Bona Sarr, le joueur de l‘OM, dans l’Equipe, en évoquant son repositionnement.

📽🗨 Il faut rester sur cette bonne dynamique parce que chaque match, jusqu’à la fin, sera une finale ! #OLPSG 💪 👉 https://t.co/fVZYVGImHK pic.twitter.com/Xk5fHUOhmd — Olympique Lyonnais (@OL) March 4, 2020

« C’est un poste que j’aime bien et ça peut être une solution durable plus tard dans ma carrière, estime Cornet. J’en ai beaucoup parlé avec Bouna (Sarr), rigolait, il y a peu, Cornet. C’est drôle parce que je me moquais de lui. (Rires.) Quand j’ai vu Bouna jouer à ce poste de latéral droit, je me suis dit : « Ce n’est pas possible » ! C’est quelqu’un qui aime dribbler, qui aime marquer. Puis je me suis rendu compte que c’était le coach Garcia qui l’avait mis là et je me suis dit qu’il avait l’oeil ! (Sourire.) Ça lui réussit bien à Bouna ! » Et ça démarre plutôt bien aussi pour Maxwel !