OL : Rudi Garcia a une raison supplémentaire de s’inquiéter de la pandémie de Covid-19

La sœur de l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, est infirmière en région parisienne et est donc particulièrement exposée par la crise du coronavirus.

Hier sur Canal+, Rudi Garcia est revenu sur le don que les entraîneurs de L1 et de L2 ont fait pour lutter contre la pandémie de Covid-19. On a notamment appris que l’entraîneur de l’OL avait une sœur infirmière et que celle-ci travaillait dans un hôpital de la région parisienne (ils sont originaires de Seine-et-Marne), loin des principaux foyers de l’infection en France…

« On s’est mobilisés pour être tous ensemble et faire un don collectif, car c’est maintenant qu’il faut aider, a indiqué l’entraîneur de l’OL. On ne voulait vraiment pas le médiatiser, mais on montre aussi qu’on est solidaires, qu’on veut aider. C’est en ce moment qu’ils ont besoin d’acheter des respirateurs, des masques, des tests. On passe par l’UNECATEF qui est notre syndicat des entraîneurs. C’est en cours, on devrait pouvoir en fin de semaine pouvoir donner à un organisme national. »

Merci à tous les personnels qui restent mobilisés pendant le confinement ! 👏 Vous êtes nos héros au quotidien ! #Restezchezvous pic.twitter.com/tH2kdkftbP — Olympique Lyonnais (@OL) April 3, 2020

« La pression augmente vu ce qui se passe en France et l’augmentation de la contagion. J’ai ma sœur qui est infirmière, qui travaille dans un hôpital en région parisienne ; on est préoccupés par la situation actuelle. Personne ne pensait qu’on vivrait une situation du genre. »