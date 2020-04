OL : Rudi Garcia annonce une belle initiative collective des entraîneurs

true

A l’heure où l’ensemble du monde du football se mobilise dans la lutte contre le coronavirus, le coach de l’OL Rudi Garcia a fait une annonce importante.

Depuis que l’épidémie de coronavirus a contraint le monde du football à se mettre à l’arrêt ; les initiatives pour soutenir la cause ont été nombreuses. Entre dons individuels, de clubs ou réductions de salaires, beaucoup d’acteurs ont agi concrètement.

Une dynamique qui va être prolongée par les coachs de Ligue 1 et Ligue 2. Rudi Garcia a en effet annoncé au micro de Canal Plus que les entraîneurs des deux divisions vont se mobiliser pour réaliser un « don collectif », par le biais de l’UNECATEF.

💬 « Les coachs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 se sont mobilisés pour faire un don collectif, c’est maintenant qu’il faut aider » 🙏 L’entraineur de @OL, @RudiGarcia évoque avec @OLIVETALLARON la situation actuelle en France, mais aussi en Italie 🇫🇷🇮🇹#RestezChezVous — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 2, 2020

« Parce que c’est maintenant qu’il faut aider. On ne voulait pas le médiatiser, mais on montre aussi qu’on est solidaires et qu’on veut aider. C’est en ce moment qu’ils ont besoin d’acheter des respirateurs, des masques ou des tests. (…) C’est en cours. On devrait pouvoir, en fin de semaine, donner à un organisme national », a précisé Rudi Garcia.