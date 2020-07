OL : Rudi Garcia colle un avertissement à ses joueurs avant le PSG

true

L’entraîneur de l’OL n’a pas apprécié le relâchement de ses troupes hier en amical contre le Celtic Glasgow. Il attend plus avant le PSG.

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a battu le Celtic Glasgow (2-1) lors du trophée Véolia. Après une défaite jeudi face aux Rangers (0-2), les Gones ont redressé la barre, montrant de bonnes choses en première période, quand l’équipe type était alignée. Mais après la pause, il y a du flottement, notamment dû aux changements. Les Ecossais ont notamment frappé le poteau avant de réduire le score, ce qui a poussé Rudi Garcia à mettre ses joueurs en garde :

« On s’est un peu relâchés, ce qu’on ne pourra pas se permettre contre Paris. Les gars doivent être plus exigeants avec eux-mêmes et faire la différence quand l’occasion se présent. Memphis Depay ? Il a marqué un but comme seul lui sait le faire. Il a aussi fait des choix inappropriés, mais c’est normal, il a besoin de jouer. »

La semaine prochaine, l’OL affrontera les clubs belges de La Gantoise (mercredi) et d’Antwerp (vendredi) pour peaufiner les derniers détails avant la finale de la Coupe de la Ligue vendredi 31 juillet face au PSG.