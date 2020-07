true

Dans un entretien au « Progrès », Rudi Garcia a évoqué la jeunesse de l’OL, se défendant de ne pas suffisamment faire jouer de jeunes.

Les besoins de l’OL

« On sait que cette équipe a besoin de plus de leadership, d’expérience et de maturité, mais le crédo de l’OL c’est aussi d’investir sur de jeunes joueurs qu’on continue de former ou post former ».

Sa réponse aux attaques sur les jeunes

« Si un club fait jouer les jeunes c’est bien l’OL. C’est un faux procès. C’est bien d’être communautariste, chauvin, mais il faut être objectif. Les jeunes jouent ici, et s’ils ne jouent pas c’est qu’ils n’ont pas le niveau, c’est aussi simple que ça ».

Maxence Caqueret

« Caqueret est bluffant sur sa vision du jeu, sa capacité technique, il peut jouer en une touche. Lui aussi a besoin de « forcir » physiquement, mais il est actif et va se mêler à la lutte au milieu ».