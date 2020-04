OL : Rudi Garcia fixe deux conditions à la reprise de la Ligue 1

true

S’il est prêt à reprendre le championnat après la crise sanitaire, Rudi Garcia (OL) ne veut pas que la décision soit prise au détriment de la santé des joueurs.

Dans un entretien à « L’Equipe », Rudi Garcia est revenu sur la possible reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 que la LFP espère pouvoir programmer les 3 ou 17 juin prochain. Comme beaucoup de ses confrères, l’entraîneur de l’OL est sceptique. Membre du groupe WhatsApp réunissant les entraîneurs français, Rudi Garcia a pris la parole et posé quelques conditions avant même d’envisager quelque chose.

Pas de matches tous les trois jours…

« On veut reprendre dans de bonnes conditions. Des conditions qui nous permettraient de ne pas jouer tous les trois jours, en tout cas pas systématiquement, et qui nous permettraient de laisser au moins deux semaines de repos aux joueurs entre les deux saisons. Car sinon ça serait au détriment du spectacle, on sort déjà de cadences infernales, on en sait quelque chose à l’OL : il nous est arrivé de jouer dix matches en un peu plus d’un mois. Et ces cadences-là vous envoient beaucoup de joueurs à l’infirmerie, on en est aussi les premiers témoins cette saison », a-t-il assené, conscient du risque encouru par ses joueurs.

… Et une vraie trêve

Rudi Garcia avance également sur un autre point important à ses yeux : la durée de l’intersaison face à une LFP désireuse de repartir le week-end du 22-23-24 août. « On veut au moins deux semaines de trêve. Donc si on va à rebours d’une reprise le 22-23 août pour la saison suivante, et qu’on ne laisse que trois semaines de préparation, on ne pourra pas donner quinze jours aux joueurs… On débat, et Raymond Domenech (président de l’Unecatef, syndicat des entraîneurs, NDLR) se chargera de nous représenter », a-t-il ajouté.