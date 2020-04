OL : sa blessure, le confinement, Guimaraes… Reine-Adelaïde fait le tour de l’actualité

Blessé depuis le 15 décembre, Jeff Reine-Adelaïde a donné de ses nouvelles dans le France Football du jour. Le milieu offensif de l’OL a retouché le ballon et pourrait être prêt pour la reprise de la compétition, si celle-ci a lieu. Il a également évoqué la crise du Covid-19 ainsi que la recrue brésilienne Bruno Guimaraes.

« J’ai repris avec le ballon le 23 mars, un kiné du club était avec moi, ça faisait trois semaines que j’avais repris les courses. Ç’a lâché tout seul. Je me souviens que je faisais une passe, en l’exécutant, j’ai ressenti une douleur. J’ai tout de suite pensé que c’était grave parce qu’on connaît bien son corps et surtout, je ne pouvais plus continuer. »

« Le confinement, on ne peut pas dire que c’est une chance tellement j’éprouve de la tristesse devant tout ce qu’il se passe. C’est même dramatique. Mais c’est vrai que cette situation me laisse du coup des délais plus importants. C’est mieux pour revenir au niveau. »

« Bruno Guimaraes est un très bon joueur qui a apporté un vent de fraîcheur à l’équipe. Un joueur qui manquait dans le groupe. Sa disponibilité, sa technique, son impact physique, aussi, car il récupère beaucoup de ballons, démontrent tout sa valeur. »