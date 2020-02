OL – SC Amiens : Rudi Garcia tend la main à un espoir du club

true

Mercredi soir (19 heures), l’Olympique Lyonnais reçoit le SC Amiens pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Rudi Garcia n’aura pas pléthore de choix défensifs. Il faut dire qu’en plus des absences de longue durée de Léo Dubois, Youssouf Koné et Oumar Solet, le coach rhodanien doit composer sans Rafael et Marçal, suspendus.

Pourtant, contrairement aux deux ultimes déplacements lyonnais à Nice, Garcia n’a pas appelé Mapou Yanga-Mbiwa pour renforcer son effectif. Plutôt que d’utiliser l’expérience de son ancien central à la Roma, le technicien a préféré miser sur un jeune du cru sur lequel l’OL mise beaucoup : Pierre Kalulu (19 ans). Un joueur très courtisé qui n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel.

Face aux Picards, il y aura quatre défenseurs centraux (Marcelo, Denayer, Andersen, Kalulu) en plus des deux seuls « latéraux » à disposition Kenny Tete et … Maxwel Cornet.

Le groupe face à Amiens :