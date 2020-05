OL : son rééducation, son retour.. Reine-Adélaïde donne de ses nouvelles

true

Opéré du genou en décembre dernier, Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de l’OL, s’est confié sur le site du club rhodanien.

La saison de Jeff Reine-Adélaïde s’était arrêtée bien avant le confinement, à l’instar de celle de Memphis Depay. Opéré le 19 décembre dernier par le professeur Bertrand Sonnery-Cottet, l’ancien du SCO en termine avec la rééducation de son genou.

« Tout va bien , soutient le joueur, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Rennes (0-1). Le lendemain de l’opération, j’ai repris le travail avec un des kinés. Ça a été très dur et éprouvant. Je suis ensuite allé à Clairefontaine pour voir un autre cadre. C’est vraiment dur de voir ses coéquipiers s’entraîner et toi, de rester sur le côté. Je suis parti deux semaines en vacances en Martinique aussi. Ça m’a beaucoup aidé. »

Et à Jeff Reine-Adelaïde d’ajouter, sans fixer de date à son retour sur les terrains, lui qui avait déjà repris l’entraînement avec ballon le 23 mars. : « C’est un travail acharné. Il ne faut pas se relâcher car parfois c’est dur. Des fois, on n’a pas envie de faire les exercices. J’aurais pu tricher mais j’avais des objectifs dans ma tête. Les objectifs servent aussi à ça, ne pas se relâcher. Il y avait beaucoup de fatigue physique et mentale qui s’accumulait. J’ai su le gérer, grâce au staff médical et à ma famille qui a été d’un bien fou pour moi. »