OL, Stade Rennais – Mercato : duel en vue pour une pépite de l’OGC Nice

L’excellent milieu de l’OGC Nice est suivi à la fois par l’OL et le Stade Rennais. Même s’il arrive à un an du terme de son contrat, sa cote est élevée.

Bruno Cheyrou vient d’être officiellement intronisé directeur de la cellule de la recrutement de l’Olympique Lyonnais. Mais voilà un dossier sur lequel il n’aura pas à passer beaucoup de temps. En effet, Wylan Cyprien (25 ans) est depuis plusieurs saisons maintenant l’une des pièces maîtresse de l’OGC Nice.

Formé au RC Lens, arrivé sur la Côte d’Azur en 2016, le milieu de terrain arrive à un an du terme de son contrat. Les négociations avec les Aiglons pour une prolongation n’ont pas débuté, ce qui a interpellé deux clubs de Ligue 1, et pas des moindres, le Stade Rennais et l’OL.

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise puisque l’ancien directeur de la cellule de recrutement des Gones, Florian Maurice, vient de passer à Rennes. Logique qu’il est emmené dans ses bagages cette piste alléchante. En effet, Cyprien en 2019/20, c’était 7 buts et 3 passes décisives. Sa cote serait supérieure à la dizaine de millions d’euros.