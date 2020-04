OL, Stade Rennais – Mercato : l’agent de Santamaria l’envoie au Real Madrid !

true

L’agent du milieu de terrain du SCO d’Angers Baptiste Santamaria, suivi par l’OL et le Stade Rennais, le verrait bien au Real Madrid.

Baptiste Santamaria peut compter sur un agent très actif ! En effet, le milieu de terrain du SCO d’Angers a pu lire avec plaisir son représentant, Yvan Le Mée, vanter ses mérites au… Real Madrid, dans les colonnes de Marca ! Déjà suivi par l’OL et le Stade Rennais, l’ancien Tourangeau peut rêver pour la saison prochaine…

« Je ne pense pas que pour Casemiro, il faille un autre joueur du plus haut niveau mais quelqu’un qui le complète. Il faut quelqu’un qui grappille des minutes et qui défend comme Makelele de son temps. Je pense qu’ils doivent trouver un footballeur qui n’est pas très connu, qui a de très bonnes statistiques en phase défensive et qui fait le sale boulot… »

« Je vais mettre le costume d’agent maintenant. J’en ai un qui n’est pas connu mais qui a les meilleures statistiques de Ligue 1 dans cette position et qui s’appelle Baptiste Santamaria. Il joue pour Angers, plus que le club, ce qui compte, ce sont les statistiques des joueurs et il est parmi les meilleurs dans de nombreuses facettes du jeu que Madrid veut renforcer. Il est jeune, a de l’expérience et il est du profil de Makelele. »