true

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a donné son sentiment sur le départ de Grégory Coupet. Tout en laissant Juninho monter au front sur le sujet.

Ce mercredi, nous vous avons dévoilé en exclusivité le départ de Grégory Coupet de l’OL en direction de Dijon. Ce départ officialisé plus tard dans la journée a été conclu en raison d’une proposition de contrat jugée trop tardive de la part des Gones.

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a réagi aujourd’hui sur le sujet dans des propos à l’AFP relayés par Ouest France. Plaçant au passage le directeur sportif Juninho en première ligne dans ce dossier. « C’est évidemment un sujet traité par Juninho qui va s’exprimer. Nous avons été surpris car l’objectif mercredi était de lui remettre une prolongation pour un an. Il a estimé que l’OL avait trop tardé pour le prolonger. Ce que je sais est qu’il doit partir », a confirmé Aulas.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Quant à la question de son remplaçant, alors que le nom de Fabrice Grange (ASSE) est désormais écarté, le président lyonnais s’est montré serein. « Nous le remplacerons comme d’habitude comme on le fait toujours par si possible quelqu’un qui a toutes ses qualités et d’autres complémentaires », a estimé Aulas.