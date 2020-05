OL : Sylvinho a gardé un lien solide avec les Gones

true

Même si son aventure à l’OL a tourné court, Sylvinho n’a pas perdu son envie d’entraîner… et garde un lien avec Lyon.

Au début de saison dernière, Juninho a choisi d’emmener dans ses bagages Sylvinho pour prendre les rênes de l’OL. Une aventure qui n’aura duré que jusqu’au mois d’octobre suite aux mauvais résultats des Gones.

Cette collaboration compliquée n’aura pas pour autant entaché l’envie de Sylvinho de rester entraîneur, et notamment en Europe. « Si j’envisage de poursuivre ma formation en Europe ? Je suis brésilien, si j’ai une offre au Brésil je l’étudierai. Je ne peux pas mépriser mes origines. Mais j’ai développé pratiquement toute ma carrière en Europe », a expliqué Sylvinho à AS.

Glissant au passage avoir conservé un lien fort avec Lyon via sa famille, Sylvinho se tourne déjà vers une nouvelle aventure. « J’ai un passeport espagnol. J’ai vécu huit ans en Espagne, je vivais à Milan depuis plus de quatre ans avant de venir à Lyon, où ma famille vit toujours. Je connais bien la ligue italienne, le Premier ministre. Je parle quatre langues et je suis prêt à relever le défi. Je suis patient et j’irai dans un club qui me donnera les meilleures conditions pour faire mon travail », a prévenu le Brésilien.