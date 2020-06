OL : Sylvinho, Garcia, ses regrets, les jeunes… Juninho fait le bilan

true

Dans les colonnes du Progrès à paraître demain, Juninho a fait le bilan de sa première année de directeur sportif à l’OL. Morceaux choisis.

Sur son retour

J’ai (re) découvert un club beaucoup plus grand que quand je suis parti. Cela a été plus difficile que je ne le pensais. C’était plutôt une année d’observation pour moi, pour comprendre certaines choses. Mais je veux réussir avec ce club qui m’a donné cette chance. »

Sur son principal regret

« D’être venu seul ou presque avec Sylvinho. S’installer dans une ambiance avec des hommes déjà en place prend un peu de temps… »

Sur la nomination de Rudi Garcia

« Ce n’était pas facile pour Rudi de changer d’un coup les choses. Les supporters n’étaient pass contents que ce soit lui et il y avait un staff en place. Pour que ça marche, il fallait que tout le monde travaille ensemble. Ce n’était pas l’idéal mais on a senti du changement ».

Sur sa deuxième saison

« Je vais l’aborder en retenant mes erreurs. Je me sentirai mieux quand on donnera satisfaction, qu’on aura de bons résultats, qu’on fera de bons matches ».

Sur la problématique des coups de pied arrêtés

« Je veux revenir aussi sur quelque chose de flagrant. Combien de buts a-t-on marqués sur coups de pied arrêtés (hors penaltys) ? Deux. Normalement c’est près de 25 %. Notre liaison entre le tireur et ceux qui vont au duel, prouve qu’on est une équipe gentille ».

Sur la chance aux jeunes

« Maxence (Caqueret) et Rayan (Cherki) ont débuté et donné satisfaction. Ils sont prêts à jouer, ça dépend d’eux. Mais qui aujourd’hui en réserve est prêt pour jouer en pro à l’OL ? J’espère qu’on sortira plus de jeunes mais ce n’est pas juste de dire qu’on ne leur fait pas confiance ».