OL : Thiago Mendes et sa femme justifient leur retour au Brésil

Pour avoir quitté la France, fuyant le coronavirus contre les recommandations de l’OL, Thiago Mendes fait l’objet de critiques. Il y a répondu.

Jeudi matin, « L’Equipe » évoquait le cas de Thiago Mendes, le milieu de l’OL ayant fui la France pour le Brésil du fait de la pandémie de coronavirus. Une décision mal perçue au sein du club où l’on avait pourtant demandé aux joueurs de ne pas quitter Lyon.

Sur les réseaux sociaux, l’ancien Lillois a justifié son choix : « En pensant à la santé de mes enfants, j’ai décidé de retourner au Brésil. Nous ne sommes pas venus en vacances et je vais continuer de m’entraîner chez moi pour les prochains matchs. Selon les consignes du club, après la quarantaine, je serai disponible sans aucun obstacle logique et sanitaire ».

Kelly Mendes s’agace, les détracteurs de Thiago et les médias attaqués

Sa femme Kelly s’est également exprimé sur Instagram, dénonçant les « fake news » des médias français accusés de « répandre le mal » en disant que l’OL avait refusé ce départ : « J’ai décidé de retourner au Brésil en pensant aux enfants, j’ai un fils de 3 ans. Je me sens plus en sécurité ici. Ma maison est ici au Brésil, à côté des meilleurs hôpitaux. Sachant que les hôpitaux en France sont surpeuplés, nous avions peur à cause de nos enfants. (…) Je n’ai pas d’assurance maladie en France, j’ai une assurance maladie ici, j’ai une maison à côté de l’hôpital. Arrêtez de juger sans savoir! Nous ne sommes pas en vacances, nous sommes tous mis en quarantaine, isolés du monde ».

De son côté, « L’Equipe » atténue sa version sur les règles édictées par l’OL vendredi dernier lors de l’ultime entraînement. « Juninho avait donné rendez-vous aux joueurs mardi, en leur conseillant de ne pas partir à l’étranger sous peine de ne pas pouvoir rentrer et donc de se mettre à la faute », peut-on lire ce matin. Pour l’heure, les voyageurs du Brésil ne sont pas mis en quatorzaine à leur arrivée en France. Cela pourrait bien évidemment changer dans quelques semaines.