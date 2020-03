OL : Thiago Mendes fait taire les haters

false

A ceux qui pensent que les footballeurs brésiliens de France sont rentrés au pays pour se la couler douce pendant que le coronavirus fait des ravages en Europe, Thiago Mendes a apporté une réponse via Instagram. Le milieu de terrain de l’OL a posté une vidéo dans laquelle on le voit effectuer des exercices physiques sur le balcon d’un appartement.

Les exercices sont effectués avec une petite icône appelant à rester chez nous. Ce qui signifie que l’ancien Lillois ne prend aucun risque en sortant. Et ce alors que le président du Brésil, Jaïr Bolsonaro, a refusé d’appeler au confinement de la population car cela risquerait de ruiner son pays…

Et si, finalement, les Brésiliens de Ligue 1 avaient fui la France pour se rapprocher de leurs familles et profiter d’un climat plus doux durant la crise ? Ce serait une raison que tout le monde pourrait comprendre, même si cela signifie qu’à leur retour en France, ils perdront deux semaines d’entraînement à cause du confinement.