OL : Tony Parker donne son feu vert pour succéder à Jean-Michel Aulas

L’ancien basketteur a admis lors d’un live sur les réseaux sociaux qu’il dirait oui sans hésiter pour prendre la tête de l’OL.

Tony Parker a envoyé du lourd lors du live sur la plateforme de streaming Twich qu’il a réalisé la nuit dernière. Non seulement le basketteur a joyeusement snobé l’AS Saint-Etienne et son Chaudron, mais il a en outre officialisé le fait qu’il dirait oui sans hésiter à Jean-Michel Aulas s’il lui demandait de lui succéder à la tête de l’OL.

« C’est un honneur. Pour moi, Jean-Michel Aulas, c’est le meilleur président de club tous sports confondus ces trente dernières années. Quand tu connais bien le sport, ce qu’il a fait, d’où il est parti, comment il a construit son budget, comment il a construit le truc financièrement… C’est incroyable. »

Tony #Parker, dans quelle ville trouve-t-on « le chaudron » ? pic.twitter.com/0his2SUtKA — Inside Gones (@InsideGones) April 29, 2020

« Je suis à fond dans les finances, je me suis lancé dans ça aussi, je suis devenu président d’une des plus grosses sociétés aux États-Unis au niveau des finances (Infinity Nine ndlr), donc je vous dis qu’Aulas, c’est fort ce qu’il a fait. Si, dans trois-quatre ans, je suis son successeur… S’il me nomme pour ce poste, c’est un truc de malade. Franchement ça fait chaud au cœur. Ce sera dur de refuser. »