OL : Tony Parker pour succéder à Aulas, Dugarry est séduit

Christophe Dugarry est séduit par l’option Tony Parker à l’OL, où Jean-Michel Aulas souhaiterait former l’ancien basketteur.

Jean-Michel Aulas songe à sa succession à l’OL et il pourrait se tourner vers l’ancien basketteur, Tony Parker. Les contacts entre les deux hommes et les accords qu’ils ont (OL Groupe est entré dans l’actionnariat de l’ASVEL) se déroulent de la meilleure des manières.

« C’est un honneur de savoir qu’il pense à moi, qu’il me voit avec les qualités pour un poste comme celui-là. Mais j’ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. C’est quand même un poste très, très costaud. Après on verra dans quatre, cinq ans », a commenté Parker. La porte ne semble donc pas fermée et selon Christophe Dugarry, l’idée est loin d’être farfelue.

« Tony Parker, je ne le connais pas personnellement mais je trouve que c’est un garçon extrêmement intelligent, a soutenu l’ancien champion du monde sur RMC. J’ai regardé tout ce qui a été mis en place à l’ASVEL, je l’ai vu s’exprimer, et je le trouve intéressant, captivant, juste. Je trouve que c’est une excellente idée, vraiment ».