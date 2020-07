OL : Tony Parker prend officiellement de l’importance chez les Gones !

false

Ce vendredi, l’OL a officialisé l’arrivée de Tony Parker au sein du conseil d’administration de l’OL Groupe. Une nomination qui va dans le sens des volontés de Jean-Michel Aulas.

Depuis quelques temps et notamment son parcours de président à l’ASVEL, Tony Parker s’est considérablement rapproché de Jean-Michel Aulas et donc, par définition, de l’OL. De là à envisager un avenir chez les Gones pour l’ancienne star des San Antonio Spurs ?

Dans les colonnes de l’Equipe, le président lyonnais confiait il y a quelques mois imaginer Parker prendre son relais, tout en assurant ne rien avoir prévu. « J’ai vraiment le sentiment qu’il a les caractéristiques. En plus des qualités professionnelles et humaines, j’ai une grande affection pour lui et tout ce qu’il représente. (…) Je ne le dis pas parce que j’ai une idée derrière la tête et que j’en ai parlé avec Tony. Il n’y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires », assurait-il à l’époque.

Une première pierre semble pourtant avoir été posée ce vendredi puisque OL Groupe a communiqué de manière officielle sur l’arrivée de Tony Parker comme Administrateur du groupe, alors qu’Anne-Laure Julienne Camus est elle nommée administratrice. Le choix Parker est forcément lourd de sens pour un Jean-Michel Aulas sans doute en train de préparer l’avenir…