OL – Toulouse FC (3-0) : ces 4 Lyonnais qui ont mis le Téfécé à genoux

true

Provisoirement replacés à la 5e place de Ligue 1 (en attendant Nantes – Bordeaux et LOSC – PSG), les Gones ont grapillé deux points sur l’OM (2e avec 42 unités) et le Stade Rennais (3e avec 37 points). Si les Phocéens gardent une grosse marge (+10 pts) et seront durs à rattraper, les Bretons ne sont plus qu’à cinq unités… La C1 redevient clairement envisageable.

Maxwel Cornet, un exploit pour décanter le match

Sans doute l’homme du match. Avec le retour de Marçal, l’Ivoirien a repris sa place naturelle d’ailier… Et il a été bon, ajoutant un but et une passe décisive à sa saison. C’est notamment l’ancien Messin qui a décanté le match sur un petit exploit, réalisant un grand pont sur Steven Moreira avant d’aller tromper Kalinic (29e). C’est aussi lui qui a décalé en première intention Toko Ekambi sur le 3-0.

Moussa Dembélé irrésistible en 2020

Si la semaine prochaine promet d’être animée le concernant, il est peu probable que l’OL perde Moussa Dembélé cet hiver… Et heureusement. En 2020, l’international Espoirs est d’une insolente efficacité. 6 matches, 7 buts et l’impression que même lorsqu’il n’est pas dans un grand jour, il sera toujours présent dans la zone de vérité pour la mettre au fond… Egalement précieux dans son jeu dos au but comme on a pu le voir sur le but de Toko Ekambi.

Karl Toko Ekambi, première réussie

Rapidement rentré en jeu à la place d’un Martin Terrier victime d’un malaise et sorti sur civière, le joueur prêté par Villarreal a réussi ses débuts. Intéressant dans le repli défensif mais également par son activité dans le couloir face au bloc ultradéfensif des Toulousains (10 joueurs dans les 30 mètres devant Lovre Kalinic), le Camerounais a été récompensé d’un but sur un service de Maxwel Cornet.

Ciprian Tatarusanu enchaîne avec sérieux

S’il n’est pas heureux de sa situation de doublure d’Anthony Lopes, le portier roumain capitalise les minutes en ce début d’année. Titularisé une nouvelle fois suite au forfait du gardien portugais (épaule), “Tata” a fait preuve d’une belle sérénité. Quelques jours seulement après avoir été le héros de la séance de tirs au but face à Lille, l’ancien Nantais n’a pas été trop mis en danger mais il a assuré dans ses sorties et ses prises de balle. Propre.

Alexandre CORBOZ, au Groupama Stadium.