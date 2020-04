OL : un ancien du Stade Rennais envisagé pour remplacer Maurice ?

En quête d’un remplaçant à Florian Maurice, sur le départ de l’OL pour devenir directeur sportif du Stade Rennais, la direction rhodanienne râtisse large pour s’offrir un nouveau patron de la cellule de recrutement. Si Bruno Cheyrou demeure pour l’heure le favori des pronostiques, les Gones se donnent du temps et explorent d’autres pistes.

D’après « Le Progrès », un nouveau dossier se serait récemment ouvert à l’OL : celui de Jean-Luc Buisine. Agé de 58 ans, l’intéressé est notamment très proche de Rudi Garcia, cotoyé durant de longues années du côté de Luchin. Il va sans dire que le coach de l’OL ne dirait pas non à cette piste également défendue par Gérard Houiller, conseiller spécial de Jean-Michel Aulas.

Actuellement sans club, Jean-Luc Buisine officiait au Stade Rennais jusqu’à l’été dernier. En froid avec l’ancien président Olivier Létang, il n’avait alors pas souhaité renouveler son contrat…

