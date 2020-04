OL : un bras droit d’Aulas fait le point sur le salaire des joueurs

true

En ces temps épineux pour les clubs de football, l’OL n’échappe pas à la règle. Le club lyonnais a dû prendre des mesures.

Depuis plus de trois semaines maintenant, le football est officiellement à l’arrêt en France. Une dynamique qui impacte tous les clubs de Ligue 1, et l’OL n’y fait pas exception. Pour s’épargner de grosses difficultés financières, le club rhodanien a pris des mesures.

Dans les colonnes de Lyon Capitale, relayé par Olympique et Lyonnais, le directeur général de l’OL Thierry Sauvage est revenu sur le recours au chômage partiel adopté le 18 mars. « C’était une disposition légale qui s’offrait à nous. Il me paraît logique de mettre les effectifs professionnels en chômage partiel. Des salariés le sont également, les joueurs sont des salariés et l’on vit une crise sans précédent », a expliqué le dirigeant lyonnais.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Thierry Sauvage a ensuite évoqué la piste d’éventuelles baisses de salaire de joueurs dans l’effectif, même si cela n’est pas forcément la priorité du moment. « Cela peut être une réflexion mais que nous n’avons pas encore évoquée à l’heure actuelle. En fonction de l’évolution des choses et de la durée, cela pourrait également devenir une piste de réflexion globale du football français. Si cela devait advenir, une disposition globale des clubs sera nécessaire. »