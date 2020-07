OL : un centre d’entraînement exceptionnel

false

L’OL, depuis plusieurs mois maintenant, dispose d’un centre d’entraînement en tous points remarquable. Présentation du lieu.

Depuis quelques mois déjà, l’Olympique Lyonnais est devenu un club à part. C’est l’un des rares clubs en France à posséder son propre stade et son propre centre d’entraînement. Il faut savoir qu’en France, même au Paris Saint-Germain, la grande majorité des stades appartiennent aux pouvoirs publics et que ces derniers reçoivent un loyer de la part du club de football professionnel.

L’Olympique Lyonnais a souhaité obtenir son autonomie et augmenter sensiblement ses revenus. Pour être à la hauteur des ambitions de Jean-Michel Aulas, le président des « Gones », le stade construit à Décines est une merveille technologique pour « accueillir les soirées de Ligue des Champions » (ce sont des mots du président Aulas). Le centre d’entraînement n’est pas en reste. Il s’appelle le Groupama OL Training Center.

Présentation du Groupama OL Training Center

Le centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais a été pensé pour être, selon le président Aulas, « un lieu de vie, de performance et d’innovation ». On va retrouver des espaces pour favoriser la cohésion d’équipe, aider les professionnels à atteindre leurs objectifs et permettre au centre de formation de s’exprimer dans les meilleures conditions possible et inimaginables.

Au Groupama OL Training Center, on va retrouver 4 terrains d’entraînement constitués de pelouse naturelle et des buts de foot professionnel. À cela s’ajoute un terrain d’honneur pour accueillir des matchs de football féminin professionnels, des matches de l’équipe amateur de l’OL et les matchs de la Youth League (Ligue des Champions pour les jeunes). On peut y ajouter un demi-terrain synthétique couvert et une tribune de 1524 places pour le terrain d’honneur.

Un complexe sportif haut de gamme

Le centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais a été construit sur une superficie de 10 hectares. On y retrouve un certain nombre de bâtiments avec notamment 5 000 m2 d’infrastructures. Parmi elles, on va avoir les vestiaires, les laveries, les espaces réservés pour les échauffements, la détente et la musculation. Il y a un espace dédié au stockage du matériel. Enfin, il y a une zone réservée à la récupération avec la balnéothérapie où se trouvent une piscine, un bain froid et un couloir de marche. Pour entraîner ses gardiens, l’Olympique Lyonnais a créé une zone spécifique dans laquelle les gardiens pourront s’exprimer et protéger leur but de foot professionnel.

Enfin, les médias ne sont pas oubliés. Ils ont un auditorium et une salle de travail spécifique pour leurs obligations professionnelles. Ils pourront accueillir les réponses à leurs questions lors des conférences de presse dans les meilleures conditions qui soient.

Le centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais se doit d’être à la pointe de la technologie. Les joueurs professionnels sont traités dans les meilleures conditions. C’est pourquoi il y a des cantines où ils pourront suivre un programme diététique et nutritionnel indispensable pour entretenir leur outil de travail (leur corps) et obtenir les meilleures conditions physiques pour jouer au football. Le centre d’entraînement de l’OL est l’un des plus élaborés de France et d’Europe. Ce sont des infrastructures qui permettent aux joueurs d’être épanouis dans leur travail et d’aider les équipes à gagner de nouveaux trophées. Les dirigeants sont prêts à tout pour soulever de nouvelles coupes et apporter de la joie aux supporters qui n’attendent que ça.