OL : un jeune donne du fil à retordre à Aulas pour prolonger

Le jeune Florent Da Silva (17 ans) n’a pas accepté le premier contrat professionnel que vient de lui proposer l’OL.

Le PSG peut en témoigner, entre autres clubs : faire signer un premier contrat pro aux jeunes joueurs peut relever de la gageure. L’OL est d’ailleurs confronté au problème et en ce moment même ! Le souci se nomme Florent Da Silva. Alors que le club de Jean-Michel Aulas est également en pleine négociations avec Pierre Kalulu (2000) et Djibrail Dib (2002), il a essuyé un premier refus de la part de Da Silva (2003).

« Après des discussions entamées il y a six mois, l’OL a formulé une première proposition écrite à son entourage il y a quelques jours. Une proposition très loin des attentes, et qui interroge donc du côté du joueur… », dévoile RMC. Le contrat d’aspirant du milieu de terrain se termine dans un an.

« Les négociations entre les deux parties, menées par Vincent Ponsot et Jean Sudres à l’OL, ne sont cependant pas fermées autour de Da Silva », précise le média. Sous l’impulsion de Juninho, Florent Da Silva avait pu goûter à ses premiers entraînements avec les professionnels, avant l’arrêt de la saison.