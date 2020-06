OL : un proche de Jean-Michel Aulas milite pour une « Coupe Covid » !

true

L’arrêt de la L1 étant acté, l’homme politique Bruno Bonnell, proche de Jean-Michel Aulas, suggère la création d’une compétition annexe.

Où s’arrêteront les Lyonnais dans leur volonté de faire reprendre la compétition en France ? Même si le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a rappelé qu’il y avait bien une date butoir pour terminer les compétitions domestiques et que celle-ci était fixée au 3 août, Jean-Michel Aulas ne désarme pas : via Twitter, il propose désormais une issue de la L1 via des playoffs.

Mais le député du Rhône, Bruno Bonnell, va encore plus loin. Au cours d’une interview à olympique-et-lyonnais.com, ce proche du patron des Gones a suggéré la création d’un trophée dont la majorité des bénéfices pourraient servir à combler les pertes liées à l’abandon de la L1 !

« Les déclarations d’autres présidents assurant que l’arrêt a été prématuré peuvent entrouvrir la porte à un tournoi ou un événement. Il pourrait être monnayable au niveau des droits TV. Cela pourrait être une « Coupe Covid » dont une partie des bénéfices seraient reversés aux soignants. Cela montrerait que le football professionnel c’est un spectacle mais aussi de la générosité. »