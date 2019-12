OL : un proche de Jean-Michel Aulas prêt à signer à l’OM !

true

Ancien entraîneur de l’OL, Bruno Genesio ne dirait pas non si l’OM le contactait. Et ce alors que les rapports entre le président des Gones, Jean-Michel Aulas, et son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud, sont des plus frais.

Une Rudi Garcia à l’envers ! Ce matin dans Téléfoot, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio a été soumis à un questionnaire rapide auquel il ne pouvait répondre que par « oui » ou par « non ». Et à la question : « Pourriez-vous faire comme Rudi Garcia et passer d’un Olympique à un autre ? », il a lancé un « Oui » franc sans aucune hésitation.

Jean-Michel Aulas est donc prévenu : lui qui n’a pas bonne réputation à Marseille, lui qui est en guerre ouverte avec son homologue phocéen, Jacques-Henri Eyraud, qui a tenté plusieurs fois de démontrer sa mainmise sur les instances, pourrait être trahi par l’un de ses plus proches collaborateurs.

Car, même si « JMA » a fini par céder aux volontés des supporters lyonnais, qui réclamaient le départ de Genesio depuis longtemps, il l’a fait à contre-cœur et a reconnu son erreur dernièrement. Heureusement pour Aulas, l’OM est très satisfait des services d’André Villas-Boas et n’a donc pas besoin de chercher un nouveau coach…