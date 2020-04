OL : un seul dirigeant a soutenu Aulas pour la saison blanche

true

D’après Le Parisien, seul Jean-François Soucasse (Toulouse FC) a défendu l’idée de Jean-Michel Aulas d’une saison blanche.

Dès l’entame de la crise sanitaire du coronavirus, Jean-Michel Aulas avait évoqué, dans les colonnes du Monde, la possibilité que l’exercice 2019-20 se termine sur une saison blanche si impossibilité il y a de conclure le championnat. Une position qui avait suscité une vive réaction du président de l’OM Jacques-Henri Eyraud et un début de bataille.

Seul Toulouse est allé dans le sens d’Aulas

Si le débat est depuis apaisé, LFP, FFF, UCPF et UNECATEF se sont réunis en début de semaine pour évoquer l’hypothèse d’une fin de saison tronquée et la manière de régler les choses. Selon le « Parisien / Aujourd’hui en France », seul Jean-Michel Aulas (OL) et Jean-François Soucasse (DG du Toulouse FC) ont défendu la possibilité d’une « saison blanche » sans promotion, ni relégation et avec les mêmes équipes en Coupe d’Europe. Les deux clubs qui avaient le plus d’intérêts à aller en ce sens.

Laurent Nicollin (Montpellier), Nicolas Holveck (Rennes), Waldemar Kita (Nantes), Marc Keller (Strasbourg), Jean-Pierre Caillot (Reims) Arnaud Pouille (Lens) et Victoriano Melero (secrétaire général du PSG) ont tous voté contre cette possibilité. Si les idées de figer les positions à mi-saison ou après 27 journées ont été évoquées, l’idée de se calquer sur les décisions de la FFF (classement au ratio de points/matches joués) tiendrait la corde selon Le Parisien. Une idée confortée par la décision annoncée par l’UEFA jeudi de favoriser les qualifications « au mérite » sur la saison en cours.