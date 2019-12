OL : un trophée de consolation pour Jeff Reine-Adelaïde

Victime d’une rupture des ligaments croisées d’un genou contre le Stade Rennais (0-1) dimanche dernier et out jusqu’à la fin de la saison, le milieu offensif de l’OL Jeff Reine-Adelaïde a été élu joueur du mois de novembre en L1 par l’UNFP.

Jeff Reine-Adelaïde a terminé la saison sur un trophée. Si on avait dit ça aux supporters de l’OL il y a quelques jours, ils auraient rêvé d’une Coupe, de France ou de la Ligue. Mais non. Le milieu offensif s’étant rompu les ligaments croisés d’un genou dimanche contre le Stade Rennais, 2019/20, c’est déjà fini pour lui.

Le trophée en question, c’est celui de meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de novembre. L’ancien Angevin a terminé avec 39% des votes, devant le Strasbourgeois Ludovic Ajorque (33%) et le Stéphanois Denis Bouanga (28%). Ce résultat ne fait pas oublier la polémique initiale, liée à l’absence de Dimitri Payet, en feu avec l’OM ces dernières semaines.

¡ ǝpïɐןǝp∀-ǝuıǝᴚ ɟɟǝſ ʇsǝ ǝɹqɯǝʌou ǝp sıoW np ɹnǝnoſ np ԀℲN∩ ǝéɥdoɹ⊥ np ɹnǝnbuıɐʌ ǝ˥ Du mal à lire à l’envers ? 🧐 Allez, on vous le refait : Jeff Reine-Adelaïde, vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois de novembre de @Ligue1Conforama ! #TrophéesUNFP pic.twitter.com/29Mevds8JB — UNFP (@UNFP) 19 décembre 2019

Mais Reine-Adélaïde, deux buts et deux passes décisives en novembre, c’est pas mal non plus. Pas sûr néanmoins que cela redonne le sourire au joueur…