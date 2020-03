OL : une légende du club apporte son soutien total à Jean-Michel Aulas

true

Pour l’ancien attaquant Sidney Govou, pilier de la grande équipe de l’OL, la proposition de Jean-Michel Aulas de saison blanche fait sens.

S’il a fait grand bruit avec sa proposition de saison blanche, Jean-Michel Aulas a exploré de nombreuses pistes pour l’après-crise sanitaire. Mais le président de l’OL, critiqué de toutes parts, peut compter sur le soutien de Sidney Govou. L’ancien attaquant a expliqué sur le Late Digital Football Club que la saison blanche pourrait effectivement être une bonne solution.

« La meilleure des solutions pour la L1, ce serait de reprendre le championnat et d’aller au bout. Mais si le championnat ne peut pas reprendre, une saison blanche, ce serait la moins pire des solutions… Car on ne peut pas arrêter une saison en disant : « Paris est champion, Marseille est 2e, les derniers descendent ». Ce serait aller à l’encontre même du sport. Aulas a émis beaucoup d’idées, et la dernière, ce serait la plus logique. »

– « Si le championnat ne peut pas reprendre, une saison blanche serait la moins pire des solutions. – On a vécu 75% de la saison, on ne peut pas dire qu’elle a été nulle ! » Passe d’armes entre @GovouSidney et Bruno Irles, à voir dans le Late Digital Football Club — Late Football Club (@LateFootClub) March 20, 2020

« On ne peut pas dire qu’on arrête le championnat, sachant que les dynamiques sont différentes. Dire que le 4e finira 4e alors qu’il reste dix matches… Pour moi, il faut repartir sur une saison comme s’il n’y avait pas eu de saison sur l’année d’avant. Au final, il n’y aura pas une bonne solution. Il y aura une solution, et elle fera des déçus et des heureux… »