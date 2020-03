OL : Villas-Boas aggrave le cas de Garcia à l’OM

true

En plus d’avoir de meilleurs résultats et d’avoir réalisé un meilleur recrutement, André Villas-Boas communique bien mieux que son prédécesseur, Rudi Garcia, désormais à Lyon. C’est l’analyse du journaliste Karim Zéribi quand il a été invité par beIN Sports à commenter les différences entre les deux derniers entraîneurs de l’OM.

« J’ai du respect pour ce coach, car il a permis à cette équipe de retrouver une âme, un esprit de corps, de solidarité. Il tire le meilleur de ses joueurs, il est humble, beaucoup plus que Garcia. Il sait démontrer son attachement au club, à peine arrivé. »

« Un peu arrogant, même dans ses choix »

« Il me semble intelligent, assez sensible. C’est un bon meneur d’hommes. Je trouvais que Rudi Garcia était un peu arrogant, même dans ses choix. Quand on est coach, on a le droit de se tromper. Après, en salle de presse, il faut le dire. » Et c’est vrai qu’à ce niveau, Rudi Garcia, à Marseille hier comme à Lyon aujourd’hui, a plutôt tendance à rejeter la faute des mauvais résultats sur les arbitres ou ses propres joueurs !