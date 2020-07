OM : Garcia a exporté une recette gagnante à l’OL

true

Depuis la reprise, Rudi Garcia a replacé Maxwell Cornet au poste de latéral gauche. Le coach de l’OL avait déjà réussi ce pari avec Bouna Sarr à Marseille.

Décevant 7e de la dernière Ligue 1, l’OL peut encore sauver sa saison. Les Lyonnais vont affronter le PSG, le 31 juillet prochain, en finale de la coupe de la Ligue. Pour la dernière édition, les pensionnaires du Groupama Stadium se verraient bien marquer l’histoire de la compétition.

Après, les Gones essaieront de réaliser l’exploit face à la Juventus. À l’aller, dans leur antre, les hommes de Rudi Garcia avaient terrassé la Vieille-Dame (1-0) grâce à une réalisation de Lucas Tousart.

En vue de ces grandes échéances, l’OL multiplie les rencontres amicales pour retrouver du rythme et du tonus après une trêve forcée liée au Covid-19. Ces matchs serviront aussi à préparer la saison prochaine. Lors de ses dernières apparitions, Maxwell Cornet (23 ans) connaît une reconversion au poste de latéral gauche. Un poste qui sied aux qualités de contre-attaquant de l’international ivoirien.

Interrogé après la victoire face au Celtic (2-1), Cornet s’est montré enthousiasme à propos de son nouveau poste. « C’est un rôle que je commence à connaitre un peu plus. Il faut encore peaufiner des automatismes. Ça me permet de partir de plus loin et d’avoir de l’espace. » Déjà, à l’OM, Rudi Garcia avait entamé un changement de position avec Bouna Sarr. Formé au poste d’attaquant droit, le Marseillais brille désormais en tant que latéral droit. Avec Cornet, Garcia pourrait encore réussir son pari.