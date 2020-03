OL : Rudi Garcia a ramené à Lyon un virus fatal à l’OM

true

Durant ses presque trois saisons à l’OM, Rudi Garcia était très critiqué pour son incapacité à battre les grosses équipes. Visiblement, c’est un mal qu’il a emmené dans ses bagages à Lyon, comme l’a prouvé la défaite à Lille (0-1) dimanche soir. Dans « L’Equipe », Vincent Duluc a pointé du doigt cette carence préjudiciable à l’OL dans la course à la C1.

« Lyon est sûrement une équipe qui fait peur, mais pas vraiment à tout le monde. Elle compte six matchs et six défaites, cette saison, face aux équipes du top 4, et elle a été aussi inoffensive, hier soir, que son projet de départ le laissait supposer. Rudi Garcia avait trouvé un système depuis dix jours, un milieu à trois avec Guimaraes en pointe baisse, mais il aurait fallu avoir deux idées pour mieux traverser cet infernal enchaînement de matches. »

« Lille a d’abord montré beaucoup de choses, et puis plus rien. Et l’OL a suivi la moitié de ce programme. Après ce dimanche soir presque comme les autres, ce sont les Lillois, ce matin, qui sont les mieux placés, face à la concurrence de Rennes, pour revenir en Ligue des Champions la saison prochaine. »