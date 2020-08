OM, Stade de Reims, Stade Rennais – Mercato : l’OL viserait également Axel Disasi

false

Déjà convoité par de nombreux clubs français, dont l’OM et le Stade Rennais, Axel Disasi (Stade de Reims) le serait également par l’OL.

L’information est donnée par nos confrères de Foot Mercato. Et rejoint désormais les dizaines déjà données depuis des semaines au sujet du défenseur du Stade de Reims, Axel Disasi. Ce dernier, âgé de 22 ans, n’en finit plus de susciter la convoitise de clubs français et étrangers.

Outre la Premier League (Southampton), le Stade Rennais et l’OM, en France, le média affirme ce soir que l’OL serait récemment arrivé sur le dossier. Et, tenez-vous bien, « envisagerait même de faire une offre de 12 millions d’euros – plus bonus – au Stade de Reims. » Un concurrent de taille serait toutefois bien positionné, et ce depuis des semaines, l’AS Monaco.

Le cas Disasi est encore loin d’être réglé…