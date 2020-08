PSG – OL (0-0, 6-5 tab) : Rudi Garcia a une certitude avant de retrouver Cristiano Ronaldo

true

Titularisé à l’improviste hier soir en finale de la Coupe de la Ligue, Anthony Lopes a été excellent face au PSG. Rassurant avant de retrouver la Juventus.

Même si l’issue de la finale de la dernière Coupe de la Ligue les a forcément frustrés, les joueurs de l’OL peuvent s’estimer satisfait d’avoir tenu tête au PSG. Pour L’Equipe, Rudi Garcia sait même qu’il peut compter en toutes circonstances, notamment dans les grands rendez-vous, avec Anthony Lopes.

L’habituel titulaire ne devait pas jouer la rencontre d’hier. Mais le forfait à la dernière seconde de sa doublure, Ciprian Tatarusanu, l’a envoyé au front, où il a montré de très belles choses, notamment sur une tête à bout portant de Neymar (87e). Pour L’Equipe, il sera un homme fort de l’OL pour défier la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo vendredi prochain.

« Malgré cette atmosphère apaisée avec sa doublure Tatarusanu, Anthony Lopes n’a pas fait de miracle lors des tirs au but. Il sort d’une saison difficile, où il s’est montré moins décisif que les précédentes, et son été a été mouvementé puisqu’il a perdu son entraîneur spécifique – avec lequel les relations étaient excellentes -, Grégory Coupet, parti à Dijon et remplacé par Christophe Revel. Si son match d’hier a montré qu’il doit encore progresser dans son jeu au pied, il a surtout prouvé que l’OL, plus que jamais, pouvait compter sur lui dans les grands rendez-vous. »